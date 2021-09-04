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مهاجم البرازيل: لا نسعى للثأر من الأرجنتين

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:59 م
باربوسا
باربوسا
وكالات
قال جابرييل باربوسا، مهاجم البرازيل، اليوم السبت، إن منتخب بلاده لا يسعى للثأر من الأرجنتين، بعد الخسارة أمامها في نهائي كوبا أمريكا (1-0)، عندما يلتقي الفريقان غدا الأحد في تصفيات كأس العالم 2022.

وأوضح مهاجم فلامنجو للصحفيين "سنلعب في تصفيات كأس العالم، والفريق يبلي بلاءً حسنًا، وسندخل المباراة غدًا بعد انتصار جديد (على تشيلي).. بالطبع نشعر بالحزن للخسارة في كوبا أمريكا، لكننا نخوض منافسات جديدة حاليا".

وأضاف باربوسا "يجب أن نلعب جيدا وأن نستمتع بالمباراة، ونحقق فوزا مستحقا".

ولم تخسر الأرجنتين في 21 مباراة، لكن البرازيل تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية.

وفاز السيليساو بكل المباريات السبع التي خاضها في التصفيات، حتى الآن، ويتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة، متفوقا بـ6 نقاط على الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل الأربعة الأوائل مباشرة للنهائيات، المقررة في قطر عام 2022.

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