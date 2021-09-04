شيكابالا يوضح علاقته بجماهير الأهلي وسبب الإساءة المستمرة له





وقال "شيكا" في تصريحات تليفزيونية: "علاقتي ببعض جماهير الأهلي جيدة والبعض يحترمني ويشجعني احيانا وخاصة في مسقط رأسي بأسوان".



وأضاف: "مشجع أهلاوي حرص على تشجيعي في أسوان وقام بتقليد رقصتي الشهيرة".





وتابع: "علاقتي بأصدقائي الأهلاوية جيدة للغاية، والمنافسة بيننا تقتصر داخل الملعب فقط أما خارج الملعب نحن أصدقاء وعلاقتنا جيدة".





وأكد أن المسئولين عن كرة القدم في مصر لم يتخذوا أي موقف حازم ضد هجوم الجماهير واساءتهم ضدي منذ سنوات طويلة، مما جعل الجماهير تتمادي في ذلك حتى وقتنا هذا.





وأتم تصريحاته: " مفيش لاعب في مصر الجماهير رفعت كلب أسود للسخرية منه وذلك بسبب تقاعس المسئولين عن معاقبة المخطئين عن ذلك".

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا عن علاقته بجماهير الأهلي والأزمات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وتعرضه لبعض الهجوم العنصري من بعض الجماهير الحمراء.