Advertisements

شيكابالا يوضح علاقته بجماهير الأهلي وسبب الإساءة المستمرة له

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا عن علاقته بجماهير الأهلي والأزمات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وتعرضه لبعض الهجوم العنصري من بعض الجماهير الحمراء.

وقال "شيكا" في تصريحات تليفزيونية: "علاقتي ببعض جماهير الأهلي جيدة والبعض يحترمني ويشجعني احيانا وخاصة في مسقط رأسي بأسوان".

وأضاف: "مشجع أهلاوي حرص على تشجيعي في أسوان وقام بتقليد رقصتي الشهيرة".

وتابع: "علاقتي بأصدقائي الأهلاوية جيدة للغاية، والمنافسة بيننا تقتصر داخل الملعب فقط أما خارج الملعب نحن أصدقاء وعلاقتنا جيدة".

وأكد أن المسئولين عن كرة القدم في مصر لم يتخذوا أي موقف حازم ضد هجوم الجماهير واساءتهم ضدي منذ سنوات طويلة، مما جعل الجماهير تتمادي في ذلك حتى وقتنا هذا.

وأتم تصريحاته: " مفيش لاعب في مصر الجماهير رفعت كلب أسود للسخرية منه وذلك بسبب تقاعس المسئولين عن معاقبة المخطئين عن ذلك".

أخبار تهمك

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ 40 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 م

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements