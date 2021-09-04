لميس الحديدي تكشف حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، آخر التطورات الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها في أزمة صحية نتيجة تعرضها لخطا طبي.



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء السبت،: "أنا على تواصل معها دائمًا ومع زوجها أحمد العوضي بإستمرار وهو متواجد معها في رحالتها العلاجية بسويسرا، فبلاش الاشاعات الي دمها مش خفيف، ومش معقول نسيب الست الي حالتها تعبانة وحالتها، ونعد نطلع شائعات من نوع طلقها وسابوا بعض،.. إرحموا الناس شوية".



وأضافت: كل ما يرد أن حالتها حرجة غير دقيق، وقد اجرت عملية جراحية بالخارج، وحالتها الصحية تشهد تحسنًا بطيئا،ً لكن حالتها مش حرجة".

