Advertisements

لميس الحديدي تكشف حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشفت الإعلامية لميس الحديدي، آخر التطورات الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها في أزمة صحية نتيجة تعرضها لخطا طبي.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ONE"، مساء السبت،: "أنا على تواصل معها دائمًا ومع زوجها أحمد العوضي بإستمرار وهو متواجد معها في رحالتها العلاجية بسويسرا، فبلاش الاشاعات الي دمها مش خفيف، ومش معقول نسيب الست الي حالتها تعبانة وحالتها، ونعد نطلع شائعات من نوع طلقها وسابوا بعض،.. إرحموا الناس شوية".

وأضافت: كل ما يرد أن حالتها حرجة غير دقيق، وقد اجرت عملية جراحية بالخارج، وحالتها الصحية تشهد تحسنًا بطيئا،ً لكن حالتها مش حرجة".

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبدالعزيز لميس الحديدي حالة ياسمين عبدالعزيز احمد العوضي

أخبار تهمك

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 10 ساعات

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأرجنتين يكشف عن موقف ميسي من مواجهة البرازيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

لميس الحديدي عن شائعة مرض عبلة كامل: إرحموا الناس شوية

لميس الحديدي تكشف الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز وإيمان الحصري (فيديو)

لميس الحديدي تكشف كواليس تواصلها مع أحمد العوضي بشأن حالة ياسمين عبدالعزيز

وائل عبد العزيز يكشف مفاجآت حول تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وعن صلحهم

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز يوجة رسالة لشقيقتة ياسمين عبد العزيز "هترجعي أقوي من الأول"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 م

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements