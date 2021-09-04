بعد واقعة "سمكري البني آدمين.. خبراء: نصب وتصيب بالشلل والانزلاق الغضروفي

ظهر في الآونة الأخيرة علي كثير من قنوات التلفاز والعديد من وسائل السوشيال ميديا، ما يطلق علية سمكري البني أدمين، وهو رجل يعمل علي معالجة بعض أمراض العظام مثل أمراض العمود الفقري، والتهابات المفاصل، والأوتار، عن طريق "الطقطقة والطرقعة"، ما لقي قبول كبير من الفنانين وارتاد علي مركزة الكثير رغبة في الشفاء.

علم جاء من الخارج

نهاية هذه الحركات الشلل





يجب أن يكون متخصص





بعدما انتشر له العديد من اللقاءات والفيديوهات، قامت نقابة العلاج الطبيعي بالإبلاغ عن صاحب المركز لا نه ليس مقيد بالنقابة واتهمه بالتزوير لادعاه في احد اللقاءات انه حاصل علي بكالوريوس علاج طبيعي وهو غير مسجل بالنقابة.بالتعاون مع قوات الشرطة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أغلقت إدارة حي شرق مدينة نصر، اليوم مركز «سمكري البني آدميين» وتم تشميعه بالشمع الأحمر لعدم حصوله على أي تراخيص.حيث قال الدكتور علاء خليل، اخصائي العلاج الطبيعي، أن ما يقوم بها سمكري البني ادمين ما هو اللي ما يسمي "بكيلوبركتك" أي عملية تحريك تحدث لأي عضو داخل الجسد، وأدي ذلك إلي التخفيف علي الاعصاب التي تضغط عليها فيشعر الشخص بالراحة والاسترخاء.واضاف الدكتور علاء خليل في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن ما يقوم بها السمكري غير موجود بالكتب الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي ولا يتم تدريسها في الكلية ولكن هو جاء من كليات خارجية غير مصرية وأدي ذلك قيام بعض الأشخاص بالعمل بهذه الطريقة.واستكمل خليل، أن تلك الطريقة لا تستخدم مع جميع الاعراض أو الأشخاص وقد يؤدي إلى ذلك إلي خشونة في المفاصل بسبب عملت التحريك الكثيرة.ونصح اخصائي العلاج الطبيعي، يجب علي المرض الرجوع إلى الطيب المتخصص وعمل أشعة كاملة قبل للعلاج من أجل معرفة أسباب الألم.وأشار الدكتور وائل جمال عطية، أخصائي العلاج الطبيعي، مدير وحدة العلاج الطبيعي في مستشفى صلاح سالم التخصصي، إما يقوم بيها السمكري هو " manuiplation" وهذا يستخدم في أضيق الحدود مع حالات facet joint locking فقط، هذا يعني الحالات التي تعاني من قلة المدى الحركي حول الفقرات سواء عنقية أو قطنية.واضاف الدكتور وتيل جمال في تصريحات خاصة ل"الفجر"، في حالة مريض يعاني من هشاشة عظام أو ليونة حول الفقرات قام بتلك الحركات يؤدي ذلك إلي شلل بأنواعه أو انزلاق غضروفي.واكد اخصائي العلاج الطبيعي، قائلًا:" أن سمكري البنى ادمين ده مش دكتور أخصائي علاج طبيعي ولا يحق له يتعامل مع أي مريض طبقا لوزارة الصحة، واي حد يروح له يتحمل أي من مضاعفاته".و حذر الدكتور محمد يحيى أستاذ ورئيس العظام بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف، عبر برنامج التاسعة، أن ظاهرة "طقطقة" الجسم عند سمكري البني آدمين، مؤكدًا أنها تضر الجسم.وأشار الدكتور محمد يحيي،قائلا:" أن علم الطرقعة موجود فعليًا وهو سلوك علمي، وموجود لكن مش بعصاية ولا بعنف ولازم حد يكون حافظ التشريح عشان ميأذيش ومش أي تشخيص يتعامل معاه كده، وفيه بعض الحالات المعينة بتدي نوعا من أنواع الارتخاء للمفصل وللعضلات أنها تستريح، والناس اللي عندها شد عضلي بنعمل معاها العلاج ده".واختتم رئيس قسم العظام بطب الأزهر، يجب علي من يقوم بممارس هذا النشاط حاصلا على دورات معينة، وأن يكون أخصائي علاج طبيعي، وأيضا يجب أن يكون دارس.ونشرت المطربة ساندي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، من صاحب مركز سمكري البني أدمين قائلة: "ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت.. منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم".