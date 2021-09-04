طبيب: هذه أطول مدة لثبات الظهر بدون تحرك (فيديو)

قال الدكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقري بكلية طب عين شمس، إن 20% من مرضى الانزلاق الغضروفي بعضهم لا يريد القيام بإجراء العملية بسبب الخوف من هذا الإجراء، وعلى المريض أن يطمئن بأنه ذهب إلى الطبيب المناسب من خلال تاريخه، وخبرته.



وشدد "راشد"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن الانزلاق الغضروفي أصبح مرض العصر بسبب إجهاد او ارتخاء العضلات، مشيرًا إلى ان اجهاد الرقبة من خلال استخدام الموبيل أو التابلت أو حمل الأوزان من شأنه أن يجهد الظهر.



ولفت إلى أن استمرار عضلات الظهر في وضع ثابت لمدة تقارب الـ10 ساعات امر خاطئ تمامًا، وأطول مدة لثبات عضلة الظهر هي ثلث ساعة، وبعد هذه المدة من الغضروفي التحرك نحو اليمين واليسار لتقوية عضلات الظهر.