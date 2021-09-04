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خبيرة تغذية: مريض السمنة إنسان هش لهذا السبب (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن وجود خلايا دهنية في منطقة البطن يؤدي إلى صعوبة التنفس، خاصة إذا كان مريض السمنة مصابًا بالالتهاب الرؤي، خلاف أن مريض السمنة لا يستطيع النوم العميق، ويعاني من الشخير الحميد.

وتابع "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة يعاني من ضعف الجهاز المناعي، ومعرض للإصابة لأي مرض، معقبة: "مريض السمة إنسان هش معرض للإصابة بكل الأمراض".

ولفتت إلى ان خفض الوزن ضروري ليس من أجل الحفاظ على الشكل العام، ولكن أجل الحفاظ على الصحة العامة، مضيفة أن الشخص الذي يتمتع بوزن رشيق يمتلك جهاز مناعي قوي.

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علاج السمنة السمنة التغذية السليمة اخبار مصر

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