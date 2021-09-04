نجم الزمالك يفتح النار على المسئولين عن الكرة في مصر





وقال "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية: "أتعرض لهجوم مستمر ومبالغ فيه من جانب جماهير الأهلي وتعرضت للعديد من الاساءات أنا واسرتي على مدار مشوار الكروي، كما تعرضنا لهجوم عنصري وسخرية في مناسبات عديدة".





وتابع: " المسئولين عن الكرة في مصر سبب استمرار الهجوم والإساءة ضدي من جانب جماهير النادي الأهلي".





وواصل: "ما اتعرض له من اساءات وهجوم مسئول عنه الناس اللي بتدير الكرة في مصر بسبب التقاعس في فرض عقوبات قاسية على المخطئين من الجماهير".





وأتم تصريحاته:" عندما يتعرض لاعب للهجوم من الجماهير في أوروبا لا يتعرض لعقوبة بل يتم معاقبة الجماهير على ذلك التصرف ولا يحدث ذلك في مصر".

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك عن سبب هجوم جماهير الأهلي المستمر ضده والإساءة المتكررة إليه في مختلف المباريات، وتعرضه للتنمر والسخرية والعنصرية خلال مشواره الكروي.