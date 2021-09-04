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قائد الزمالك يوجه رسالة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حرص  محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على توجيه رسالة شكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفرة الإنشائية التى شاهدها في محافظة أسوان مسقط رأسه أثناء زيارته الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر أنه شاهد إنجازات عظيمة تحققت هناك في أسوان تستحق الإشادة والتقدير والتحية.

وشارك محمود شيكابالا في تتويج الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم المنقضي للمرة 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه بعد مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم الدرع عقب مباراة البنك الأهلي.

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