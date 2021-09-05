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تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
يحل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ضيفًا على منافسه منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة مساء الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. باهر المحمدي، أحمد حجازي، محمود الونش، أيمن أشرف

في خط الوسط.. طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة

في خط الهجوم.. محمد شريف، زيزو،  صلاح 

وكان منتخب مصر فاز أمام نظيره منتخب الجابون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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