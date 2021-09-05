تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

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تعرف على تشكيل مصر المتوقع ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
يحل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ضيفًا على منافسه منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتقام المباراة مساء الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى.. محمد الشناوي
في خط الدفاع.. باهر المحمدي، أحمد حجازي، محمود الونش، أيمن أشرف
في خط الوسط.. طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة
في خط الهجوم.. محمد شريف، زيزو، صلاح
وكان منتخب مصر فاز أمام نظيره منتخب الجابون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.