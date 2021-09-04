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الإسكان: تنفيذ 177 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالقاهرة الجديدة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بأنه تم تنفيذ ١٧٧ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لمخالفات تغيير النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل، كما تم إزالة 10 مخالفات بناء بالتجمع الثالث، تم إقامتها بعد صدور قانون التصالح، وذلك بحملات مكبرة بالمناطق المختلفة بالمدينة، مؤكداً أن تلك الحملات سوف تتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومى، بجانب عمل حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

من جانبها، أكدت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أنه تم تنفيذ 85 قرارغلق وتشميع ورفع عداد بالمجاورة الرابعة وعمارت البنفسج، وذلك بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير.

وفى ذات السياق، صرحت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بأنه تم تنفيذ 35 قرار غلق وتشميع بالتجمع الثالث، لمخالفة تغيير النشاط وعدم وجود رخص تشغيل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ القرارات بحضور معاون رئيس الجهاز ومدير عام إدارة التنمية ومدير إدارة الأمن بالتجمع الثالث، وبالتعاون مع شرطة التعمير.

وأشار المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، إلى أنه تم تنفيذ ٤١ قرار غلق وتشميع و٩ قرارات رفع عدادات، بالأحياء الأول والثاني والنرجس، كما تم سحب واسترداد وحدة سكنية مخالفة بالحي الثالث، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وقال المهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتشغيل والصيانة، إنه تم تنفيذ 7 قرارات غلق لمنشآت تجارية نظراً لمخالفتها لقانون الصرف الصناعي، وذلك حفاظاً على شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة بالمدينة.

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