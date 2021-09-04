أكبر طالب حاصل على الثانوية يلتحق بكلية الحقوق.. وبرلمانية تتكفل بمصاريفه

كرمت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، السيد قرني محمد شعبان، من أبناء عزبة الغريب التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم، وهو أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم لعام 2020 2021، ويبلغ من العمر 73 عامًا، تقديرًا لعزيمته وإصراره على استكمال تعليمه رغم سنه الكبير، مقدمه له الشكر والتقدير نظرًا لصبره وجلده وعزيمته وتقرر تحمل تكاليف دراسته الجامعية طوال الأربع سنوات وإهدائه هدية تذكرية مقدمة منها له، جاء هذا التكريم بحضور دكتور محمد موسى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بطب الفيوم.



وأشارت النائبة ميرفت عبد العظيم أنه عم قرني شعبان عمل بمقولة «لم يفت أوان أحلامك بعد» وسعى لتحقيق حلمه، حتى نال الشهادة الثانوية وعمره 73 عامًا، مؤكدة له أن التعليم هو المعيار الأساسى لتقدم الأمم، وأنه هو الأساس الفعلي لكى تكون الدولة الحديثة متقدمة، بين مصاف الدول.



وعلى هامش التكريم قدمت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب رعاية صحية شاملة له مقدمة من مستشفى الرواد إحدى كبرى المستشفيات الخاصة بالمحافظة رعاية له وتكريمًا لإنجازه الذي يدعو للفخر،



وأكدت أن حصول عم قرني على الشهادة الثانوية يعتبر بادرة أمل لمشاركة كبار السن وغير الحاصلين على مؤهلات في التعليم من جديد واستكمال الدراسة، موضحة أن النجاح في الشهادات العلمية المختلقة له مذاق لا يعرفه سوى الحاصلين عليها.



وأكد قرني شعبان خوض التحدي من أجل الحصول على الشهادة الثانوية، متحديًا كل الصعاب، حيث ترك العملية التعليمية من عشرات السنين، بعد توقفه عن الدراسة منذ عمر طويل وصرح أنه قرر دراسة القانون بكلية الحقوق مقدمًا الشكر والتقدير للنائب ميرفت عبد العظيم على هذا التكريم والاستقبال والرعاية الطيبة له أثناء مراحل دراسته الجامعية المقبله.

