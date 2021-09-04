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تعيين فاطمة سليم رئيسًا للجنة "سيدات الأعمال" بتجارية بني سويف

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، برئاسة حسن جعفر، إنشاء لجنة لسيدات الأعمال بالغرفة وتكليف فاطمة سليم، عضو مجلس إدارة الغرفة، برئاسة اللجنة، وترك لها المجلس حرية تشكيل مجلس إدارة لجنة سيدات الأعمال التابع للغرفة، الذي تم إنشاؤه حديثًا، تقديرًا من المجلس لجهدها الملحوظ في مجال عملها.

وقال جعفر إن تولي فاطمة سليم رئاسة مجلس سيدات الأعمال جاء لتميزها في أداء عملها وخدمة السيدات المعيلات والتاجرات بشكل خاص، وما قدمته من إعانات للسيدات بمدن وقرى مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن دور اللجنة هو خدمة المرأه التاجرة والمعيلة وتأهيلها لسوق العمل، وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها، فضلا عن مشاركتها في دورات تدريبية وندوات تثقيفية لرفع الوعي لديها، وتوفير كافة القروض والتيسيرات اللازمة لمجال عملها بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ومختلف البنوك، وعمل دراسات الجدوى من خلال الغرفة لمحاولة فتح سوق العمل للمرأه ودعمها لتمكينها اقتصاديا، وخلق مصدر دخل تنفق منه على أسرتها.

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