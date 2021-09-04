تعليق ناري من عمر أديب على واقعة "سمكري البني آدمين" (فيديو)





ولفت إلى أن أغلب زبائن سمكر البني آدمين من المشاهير، ويعالج بـ "الطأطأة"، منوها بأن هذه الطريقة في العلاج كانت يمكن أن تتسبب في موت الحالة، أو إصابة عنيفة.





عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة القبض على "سمكري البني آدمين"، قائلا غنه يجب أن تتصدى الدولة ومجلس النواب، وتتحرك نقابة الأطباء لمواجهة مثل هذه الحالات.وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن غالبية المصريين يعانون من مشكلة في الرقبة أو الظهر، معلقا: "في أعداد كبيرة من المواطنين بيصلوا على كراسي، بقا في ألم مزمن على المصريين"، فضلا على أن طائرات مصر للطيران تعد أكثر طيران يوجد أمامه كراسي بعجل.وشدد على ضرورة منع غير الأطباء من ممارسة المهنة، متسائلا: "أين نقابة الأطباء.. دي صحة الناس"، لافتا إلى أن مصر بها أساتذة في كل التخصصات، والطبيب المصري "سوبر".