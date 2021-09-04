شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة





وقال "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية : "بدأت الأزمة بعد رفض شركة الأمن المسئولة عن تنظيم المباراة دخول اتوبيس أسر اللاعبين، واللاعبين الشباب بالقلعة البيضاء إلى ملعب المباراة للاحتفال بالدرع".





وأضاف: "خرجت إلى الشارع لمحاولة اقناع الأمن بالموافقة على دخول اسر اللاعبين والمفاوضات استمرت قرابة ساعة ونصف حتى بدأ بعض اللاعبين يخرجون للبوابة بعد تأخيري".





وواصل: "لا يوجد أي مبرر لمنع شركة الأمن دخول أسر اللاعبين للاحتفال بالدوري".





وتابع: "شركة الأمن منعتني من الحصول على قمصان الاحتفال بلقب الدوري والتي تحمل الرقم 13، وباعتباري قائد الفريق كان يجب التدخل للدفاع عن حقوق فريقي واللاعبين وبدأ انفعالي على أفراد الأمن ".





وواصل: "رئيس اتحاد الكرة نزل إلى أرضية الملعب بعد دخول في مشادة مع أفراد شركة الأمن وطلبت منه السماح لأسر اللاعبين واللاعبين الشباب الاحتفال بدرع الدوري، وكذلك الحصول على قمصان الفريق".





وأكمل: " لم أتجاوز ضد رئيس اتحاد الكرة وهو برأني على الهواء مباشرة، وقلت له انت أهلاوي بعد التعنت ضدنا اثناء مراسم تسليم الدرع".





واختتم تصريحاته: " لا أعرف سبب ايقافي حتى الآن مفيش في اللائحة يتم إيقاف لاعب علشان قال لرئيس الاتحاد انت أهلاوي".

فجر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد النادي الزمالك مفاجآت بخصوص كواليس أزمته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم الفريق الأبيض درع الدوري الممتاز.