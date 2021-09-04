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شاهد.. تعليق مثير من هبة قطب بشأن "غشاء البكارة" (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
اعترضت الدكتورة هبة قطب، على مسمى "غشاء البكارة"، مؤكدة أنها تنادي منذ أكثر من 20 عامًا بضرورة غض الطرف عن هذا الموضوع.

وقالت "هبة" في حواره عبر سكايب ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم السبت: إن هناك فتيات يكون لديهن علاقات كثيرة ولكنهن لا يرتقين إلى مستوى فض الغشاء، مستطردة "لما تجوز تكون بكر أمام زوجها ليس إلا".

وأضافت أنه لا يوجد شيء يسمى بــ"غشاء البكارة" علميًا، وإنما هو عبارة عن باقي التحام، وهو يشبه تمامًا الغشاء الموجود في نصف الشفاه من فوق وتحت لا أكثر.

وأكدت أن غشاء البكارة يشبة أشياء كثيرة ليس له دلالة، متابعة أن أكبر دليل على ذلك أن غشاء البكارة سبعة أنواع، متابعة " لو ربنا عايزها تكون علامة ثابتة كان خلها نوع واحد ولازم الكل يتم فضه".

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