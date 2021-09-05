Advertisements
وزير التعليم العالي يكشف نسبة الالتحاق بالجامعات في مصر (فيديو)
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:46 ص
شيماء حسن
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في مصر يصل إلى 36% فقط، مشيرًا إلى أن 36% من المرحلة العمرية من 17 إلى 21 سنة يدخلون التعليم العالي من المصريين.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم السبت إلى أن ما دون الـ36% يتخرجون من الدبلومات صناعية ويتم تأهيلهم لسوق العمل فورًا.
وأكد أن الدولة تستهدف أن تصل إلى نسبة 50% في التعليم العالي خلال الــ15 عامًا القادمة، موضحًا أن توجه الدولة لإتاحة التعليم العالي أمام الطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة بنسبة تصل إلى 50% لا يتنافى أبدًا مع توجه الدولة في إتاحة التعليم الفني والحرفي التي تحتاجه الدولة في المرحلة المقبلة.