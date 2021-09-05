وزير التعليم العالي يكشف نسبة الالتحاق بالجامعات في مصر (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في مصر يصل إلى 36% فقط، مشيرًا إلى أن 36% من المرحلة العمرية من 17 إلى 21 سنة يدخلون التعليم العالي من المصريين.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم السبت إلى أن ما دون الـ36% يتخرجون من الدبلومات صناعية ويتم تأهيلهم لسوق العمل فورًا.



