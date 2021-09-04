شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه بعد مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أثناء مراسم تسليم درع الدوري المصري.





وبسؤاله عن موقفه بعد الإيقاف 8 أشهر قال "شيكا" في تصريحاته تليفزيونية: "لن أسمح بتنفيذ عقوبة الإيقاف 8 أشهر والغرامة المالية الكبير مهما كلفني الأمر،حتى لو اضطريت لتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتقديم شكوى رسمية ضد الجبلاية خاصة وأنه لا يوجد مبرر لهذه العقوبة".





وأكد شيكابالا أنه لم يتجاوز ضد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ولكنه انفعل بسبب التعنت ضد الزمالك أثناء مراسم تسليم الفريق درع الدوري وقال له: "انت أهلاوي فقط".



