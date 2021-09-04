تصريح مثير من مدرب منتخب اسبانيا

يبقى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني متفائلا بتأهل الماتادور إلى مونديال قطر 2022، لكنه الآن يركز على التأهل عبر الدور الفاصل عوضا عن تصدر مجموعته بالتصفيات.





وتضاءلت آمال المنتخب الإسباني في تصدر المجموعة الثانية عقب خسارته أمام السويد بهدفين لهدف أمس الأول الخميس ليتراجع بفارق نقطتين خلف المنتخب السويدي الذي يتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات مقابل سبع نقاط لإسبانيا من أربع مباريات.





وتلقى منتخب إسبانيا أول خسارة له في تصفيات كأس العالم منذ خسارته على يد الدنمارك في 1993، لتنتهي بذلك المسيرة الخالية من الهزائم للماتادور والتي امتدت لـ66 مباراة متتالية.





وعلى هامش المواجهة أمام جورجيا غدا الأحد قال إنريكي "كرة القدم هي لعبة الأخطاء، الفردية والجماعية".





وأضاف "لا يوجد سبب فردي للخسارة أمام السويد ، هي حصيلة كل شيء".



