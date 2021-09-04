Advertisements

تصريح مثير من مدرب منتخب اسبانيا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
يبقى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني متفائلا بتأهل الماتادور إلى مونديال قطر 2022، لكنه الآن يركز على التأهل عبر الدور الفاصل عوضا عن تصدر مجموعته بالتصفيات.

وتضاءلت آمال المنتخب الإسباني في تصدر المجموعة الثانية عقب خسارته أمام السويد بهدفين لهدف أمس الأول الخميس ليتراجع بفارق نقطتين خلف المنتخب السويدي الذي يتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات مقابل سبع نقاط لإسبانيا من أربع مباريات.

وتلقى منتخب إسبانيا أول خسارة له في تصفيات كأس العالم منذ خسارته على يد الدنمارك في 1993، لتنتهي بذلك المسيرة الخالية من الهزائم للماتادور والتي امتدت لـ66 مباراة متتالية.

وعلى هامش المواجهة أمام جورجيا غدا الأحد قال إنريكي "كرة القدم هي لعبة الأخطاء، الفردية والجماعية".

وأضاف "لا يوجد سبب فردي للخسارة أمام السويد ، هي حصيلة كل شيء".

وأوضح "الأمر لم يعد بأيدينا لكن علينا الفوز بمبارياتنا لنتأهل إلى الملحق الفاصل ونفوز به لكي نعبر إلى كأس العالم".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يدرس شطب إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي ينقلب على الدينامو ويهدده بالتجميد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:24 م

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

09:01 م

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements