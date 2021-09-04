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المقاومة فى ولاية بنجشير الأفغانية تعلن قتل 600 وأسر ألف من طالبان اليوم

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
قالت جبهة المقاومة الوطنية فى بنجشير الأفغانية، اليوم السبت، إنها قتلت نحو 600 من عناصر حركة طالبان فى مناطق متفرقة من الإقليم، اليوم، وأسرت أكثر من ألف مقاتل آخر.

 

وكتب المتحدث باسم الجبهة، فهيم دشتي، عبر صفحته على منصة "تويتر"، "قُتل حوالى 600 إرهابى من طالبان فى مناطق متفرقة من بنجشير منذ الصباح.. أكثر من ألف مقاتل من طالبان أُسروا أو سلّموا أنفسهم"، وجرى الاتسيلاء على عتادهم، مضيفا أن طالبان تواجه مشاكل فى تلقى الإمدادات من الأقاليم الأفغانية الأخرى.

 

وتعد منطقة وادى بنجشير، شمال شرق كابول، المنطقة الوحيدة التى لم تستطع طالبان السيطرة عليها منذ استحواذها على السلطة فى أفغانستان، حيث تمثل معقل جبهة المقاومة الوطنية المناوئة لحكم طالبان، والتى يقودها أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، قائد الجبهة الشمالية التى أزاحت طالبان من الحكم بمساعدة الولايات المتحدة عام 2001، وأمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغانى السابق، الذى أعلن نفسه رئيسا للبلاد، بعد هروب الرئيس أشرف غني، الشهر الماضي.

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