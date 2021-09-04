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شيكابالا يصدم جماهير الزمالك بشأن التتويج بالدوري الموسم المقبل

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
علاء خليف
وجه محمود عبد الرازق شيكابالا صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن إمكانية التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

وقال "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك لن يتوج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بسبب ما يتعرض له الفريق من ضغوط كبيرة وتعنت من المسئولين عن الكرة المصرية".

وأضاف: "توجنا بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم واشتعلت الأمور ضدنا بشكل واضح وتعرضت للإيقاف 8 أشهر وكذلك حازم إمام قائد الفريق تعرض للإيقاف بالإضافة للتعنت ضدنا أثناء مراسم تسليم الدرع".

وشدد قائد الزمالك أن فريقه لن يحصل على لقب الدوري الموسم المقبل حال استمرار الأوضاع بهذا الشكل.

وأتم تصريحاته: " لو كرة بس سنحصل على الدوري وكأس مصر الموسم المقبل".

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