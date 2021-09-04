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رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على السعودية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:56 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
هالة الشحات
أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق ميليشيات الحوثيين الإنقلابية طائرات مفخخة دون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان بالمملكة العربية السعودية، والتي جرى اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحذر "العسومي" من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وفي سياق متصل أعرب "العسومي" عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الكلمات المفتاحية

طائرات مفخخه السعودية الحوثيين البرلمان العربي

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