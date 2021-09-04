رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على السعودية

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إطلاق ميليشيات الحوثيين الإنقلابية طائرات مفخخة دون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان بالمملكة العربية السعودية، والتي جرى اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.





وحذر "العسومي" من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني.





ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.



