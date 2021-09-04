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شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
علاء خليف
انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، محمود كهربا نجم الأهلي بعد خناقته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، خلال مراسم تسليم درع الدوري الموسم الماضي، وعقد مقارنة بينه وأزمته مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية هذا الموسم.

وقال "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك لاعب في فريق منافس تعدى بالضرب وباليد أمام الجميع على عضو بارز في اتحاد الكرة المصري ولم يتم إيقافه، وأنا لم أتجاوز في حق أحد وقررت الجبلاية ايقافي 8 أشهر".

وأضاف: "لن اتعرض للإيقاف حتى لو قمت بالتصعيد للفيفا، ولن أفرط في حقوقي مهما كلفني الأمر".

وهاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وطالب بإيقافه بعد انتقاده للتحكيم وحديثه عن عدد ركلات الجزاء المحتسب لصالح الزمالك في الموسم المنقضي.

وقال "شيكا"من يقول بأن الزمالك يتم احتساب له عدد معين من ضربات الجزاء وكلام من هذا القبيل يجب إيقافه لأنه من يصنع الفتنة".

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