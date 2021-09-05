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ساندي تكشف تفاصيل جديدة عن تجربتها مع "سمكري البني آدمين"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الفنانة ساندي، نجربتها مع "سمكري البني آدمين"، قائلة إنها ذهبت له في 2019 كنوع من العلاج حيث أنه تعاني من اعوجاج في العمود الفقري، لافتة إلى أنها اصطحبت معها الأشعة التي أجرتها وهى ذاهبة له.

وقالت "ساندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "لما شافني قالي أنا هعدلك الاعوجاج اللي في ضهرك"، لافتة إلى أنها شعرت بسخونة شديدة بعد الجلسة، وبعدها بأيام تعرضت لإغماءة واجرت أشعة رنين.

وأضافت: "الدكتور قالي إنتي عملتي حادثة قريب الغضروف داخل في النخاع الشوكي وكان ممكن يعملك شلل رباعي أو يموتك"، متابعة: "تواصلت مع "سمكري البني آدمين، وقولت له إنت حد مؤذي وأنا هعرف الناس إنت بتعمل إيه، فعمل ليا بلوك.. محدش انتبه لكلامي إعلاميا".

وأوضحت أنه لا يتقاضى قيمة الكشف من الفنانين ويطلب منهم نشر الفيديو على صفحاتهم، لافتة إلى أنها تتلقى علاجا منذ عامين بسبب هذه الجلسة.

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مصر سمكري البني ادمين ساندي بوابة الفجر الفجر

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