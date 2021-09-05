بعد تبرعها لـ"حياة كريمة".. صاحبة الـ83 عامًا توجه رسالة للسيسي (فيديو)

قالت الحاجة فوزية، صاحبة الـ83 عامًا، إنها تبرعت بأكثر من فدان لمبادرة "حياة كريمة"، معقبة: "أنا لو بعته هيجيب فلوس كتير، لكن مش زي الأجر اللي هاخده من ربنا".





وتابعت "فوزية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أنها تبرعت سابقًا بمدرسة، خاصة ان القرية التي تسكن فيها لا يوجد فيها خدمات أو مدارس أو مستشفيات، معقبة: "مفيش حد يقدر يقول لي، احنا أولى بالأرض من حياة كريمة"



