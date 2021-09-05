ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة "عشق ضميان"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - فيديو كليب أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد.



وتقول كلمات أغنية عشق ضميان

"بعد شروق الشمس و الفجر لي بان .. أرسلك همومي و أجمل تحية ..مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان..ودّي بشوفك و الظروف معصيّة"





يذكر أن أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.