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ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة "عشق ضميان"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - فيديو كليب أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد.

وتقول كلمات أغنية عشق ضميان
"بعد شروق الشمس و الفجر لي بان .. أرسلك همومي و أجمل تحية ..مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان..ودّي بشوفك و الظروف معصيّة"


يذكر أن أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.

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