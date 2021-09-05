دبلوماسي سابق: اجتماع اللجنة الحكومية العليا المصرية القبرصية دليل على متانة العلاقات

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع اللجنة الحكومية العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي هو دليل على متانة العلاقات بين البلدين.





وقال "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت أن الاستقرار في منطقة جنوب المتوسط يدعم استثمارات الطاقة.





وأكد أن الرئيس السيسي أكد في لقائه مع نظيره القبرصي على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها الإقليمية، والسعي نحو إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود وإرساء قواعد التعاون وفق لمبادئ الأمم المتحدة.





وفي تصريحات سابقة أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع هذه اللجنة تأتي لترجمة الزخم السياسي في العلاقات بين البلدين إلى المشروعات التنفيذية المطلوبة.





وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي"، مساء السبت، أن ترأس الرئيس السيسي ونظيره القبرصي لهذه اللجنة دلالة على أهميتها فالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين في حاجة إلى ترجمة على مصالح كافة أطر العلاقات سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.



