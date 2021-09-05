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"إلحاق العمالة بالخارج" تكشف موقف المعلمين المصريين من دخول المملكة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، إن عدد من المعلمين المصريين مهددون بعدم دخول السعودية بسبب اللقاحات، ولا يعلم ما إذا كان رقم 200 ألف معلم صحيح أم غير صحيح، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية اتبعت نظام في دخول الوافدين إليها بعد تحصينهم تمامًا ضد كورونا للاطمئنان على مواطنيها.

وأضاف "المرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن المملكة سمحت لبعض الوافدين الذين حصلوا على التطعيم بجرعتين داخلها بالرجوع مرة أخرى، ومن لم يحصل على التطعيم بجرعتين داخلها سمحت له بالعودة بعد دخول أي دولة أخرى والمكوث بها لمدة 15 يوم، وهذه إجراءات على جميع العاملين بالمملكة وليس المعلمين فقط.

وتابع، أن المملكة وضعت استثناء لبعض المعلمين التي تحتاج إليهم، مشددًا على ضرورة تدخل المسئولين في الدولتين للتوصل لآلية لعودة العمالة المصرية وليس المعلمين فقط بطريق مباشر للمملكة بعد الحجر الصحي للمسافرين داخل مصر أو المملكة لفترة للتأكد من سلامتهم، وحل مشكلة عودة العمالة المصرية لأعمالها.

الكلمات المفتاحية

مصر والسعودية مصر المعلمين المصريين السعودية

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