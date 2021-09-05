"إلحاق العمالة بالخارج" تكشف موقف المعلمين المصريين من دخول المملكة

قال عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية، إن عدد من المعلمين المصريين مهددون بعدم دخول السعودية بسبب اللقاحات، ولا يعلم ما إذا كان رقم 200 ألف معلم صحيح أم غير صحيح، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية اتبعت نظام في دخول الوافدين إليها بعد تحصينهم تمامًا ضد كورونا للاطمئنان على مواطنيها.





وأضاف "المرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن المملكة سمحت لبعض الوافدين الذين حصلوا على التطعيم بجرعتين داخلها بالرجوع مرة أخرى، ومن لم يحصل على التطعيم بجرعتين داخلها سمحت له بالعودة بعد دخول أي دولة أخرى والمكوث بها لمدة 15 يوم، وهذه إجراءات على جميع العاملين بالمملكة وليس المعلمين فقط.



