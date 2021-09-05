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شيكابالا يكشف عن وجهته المقبلة بعد اعتزال كرة القدم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن وجهته المقبلة بعد اعتزال كرة القدم في الفترة المقبلة.

وقال "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: " اتطلع للاتجاه إلى التدريب بعد اعتزالي كرة القدم، حيث سوف أحصل على دورات تدريبية عقب انتهاء مشواري في الملاعب من أجل الدخول لمجال التدريب عقب اعتزالي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أمنية حياتي تولي القيادة الفنية لفريق الزمالك في المستقبل".

وتوج محمود شيكابالا مع الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم المنقضي بعد اعتلاء الفريق صدارة الدوري المصري برصيد 80 نقطة متفوقا بـ4 نقاط عن غريمه الأهلي.

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