محمد حماقي يشعل الساحل الشمالي بأغنية "وافتكرت"

أشعل المطرب محمد حماقي، حفل الساحل الشمالي الذي أقيم في الساعات القليلة الماضية وسط حضور جماهيري كبير



وقام حماقي بغناء أغنيته الشهيرة “وافتكرت”، مما شهد تفاعل كبير من قبل جمهوره، كما قام حماقي بغناء عدد من الأغاني الخاصة به التي يحبها الجمهور بجانب أغاني من البومه الأخير “يا فاتني”.



أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي. وكان قد حماقي مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".



أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.