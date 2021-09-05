4 اختصاصات للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.. اعرفها

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض " الفجر " في السطور التالية اختصاصات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

-المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها.





-المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.





-التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



