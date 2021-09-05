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دينا الشربيني تغني مع روبي "باي باي حبيبي".. والجمهور: قصدها عمرو دياب

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
يارا عادل


تصدرت النجمة دينا الشربيني، مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الدقائق القليلة الماضية، عقب غناؤها أغنية "قلبي بلاستيك " على خشبة المسرح برفقة النجمة روبي من أحدى الحفلات الغنائية.


ونشرت روبي مقطع فيديو وهي تشاركها دينا الشربيني غناء الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة على الفيديو بقلوب حمراء قائلة:." مع دينا الشربيني".


وظهرت روبي خلال الفيديو وهي تقول للنجمة دينا الشربيني "غني يا دينا" وسط حالة من الرقص والغناء من الجمهور مع الثنائي، في أجواء مبهجة.


وعقب دقائق معدودة من تدوال الفيديو نوه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنها تقصد الهضبة عمرو دياب وتوجه هذة الرسالة له بأن العلاقة بينهم انتهت.

للتزام دينا الشربيني الصمت ولم ترد على هذة التكهنات بالتأكيد أو النفي بأنها تقصد عمرو دياب بالتلميحات كما أشار عدد من الحاضرين بالحفل بالأضافة لمستخدمي السوشيال ميديا أيضًا.


ويذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "قصر النيل" والذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي وشاركها البطولة النجمة ريهام عبد الغفور وصلاح عبد الله وأحمد مجدي وأخرون من النجوم ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

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