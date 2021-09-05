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في عيد ميلادها الـ 38.. مالا تعرفه عن منة فضالي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
احتفلت الفنانة منة فضالي أمس بعيد ميلادها ال ٣٨، وحرص عدد كبير من جمهورها ومتابعيها وأصدقائها على تهنئتها.

نرصد لكم أبرز المعلومات عن منة فضالي في عيد ميلادها:
ولدت ٤ سبتمبر عام ١٩٨٣ في القاهرة، تخرجت من كلية السياحة و الفنادق.
بدأت مشوارها الفني عام ٢٠٠٢ في مسلسل "أين قلبي"، مع يسرا، ومحمود قابيل، ومنة شلبي ومي عزالدين، تأليف مجدي صابر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كانت والدتها السبب في دخولها التمثيل، حيث كانت تعمل مساعدة للمخرج مجدي أبو عميرة، و الذي أعجب بمنة و أسند إليها أول أدوارها.

وتوالت الأعمال الدرامية بعد "أين قلبي"، فشاركت في مسلسل "الناس في كفر عسكر" إخراج نادر جلال، ومسلسل "عفاريت السيالة"٢٠٠٤.

صرحت أنها قد تزوجت بدون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، واستمر زواجهما ٧ أشهر.

قالت إنها ترغب في الزواج و الإنجاب من شخص يكبرها بأعوام، ولا يمنعها من التمثيل ولا يفرض عليها الحجاب.

كما إنها تعرضت لأزمة صحية مؤخرا، وأجرت عملية جراحية، ولكن لم تفصح عن ماهية الأزمة، ونفت الإدعاءات من أنها عملية تجميل.

أخر أعمالها الدرامية مسلسل "بت القبايل" مع الفنانة حنان مطاوع، وأخر أعمالها السينمائية فيلم"زنزانة٧" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي.

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