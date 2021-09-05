Advertisements

وزيرة الصحة: نستهدف تلقيح 8 ملايين مواطن شهريًا (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن الدولة عملت على توفير لقاح كورونا بالاستيراد، والإنتاج الوطني الذي سيصل لـ 80 مليون جرعة، معقبة: "ما عندناش تحدي واللقاحات متوفرة".

وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء السبت، أن الوزارة تستهدف تلقيح من 7 لـ8 مليون مواطن شهريًا، والتوقعات تشير إلى الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية شهر ديسمبر.

وتابعت وزيرة الصحة، أن موظف الحكومة لن يستطيع الذهاب إلى عمله إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، مضيفة أن مصنع "فاكسيرا أكتوبر" قدرته الإنتاجية مليار جرعة في العام، وهذا المصنع مخصص للقارة الإفريقية والعديد من الدول حول العالم.

الكلمات المفتاحية

وزير الصحه لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ 13 دقيقة

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شيكابالا يوجه رسالة لـ"ميدو"

منذ ساعة و 20 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة: بدء تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

الصحة: جار التعاقد مع شركة أخرى غير "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا في مصر

الصحة: نتعاقد على تصنيع لقاح جديد في مصر

ننشر أول صورة للقاح «فاكسيرا-سينوفاك» المصري ضد كورونا

"تطعيم 40 مليون مواطن".. الصحة: نستهدف انتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية العام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:37 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements