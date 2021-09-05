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وزيرة الصحة: نستهدف تلقيح 8 ملايين مواطن شهريًا (فيديو)
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:11 ص
كساب أحمد
قال الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن الدولة عملت على توفير لقاح كورونا بالاستيراد، والإنتاج الوطني الذي سيصل لـ 80 مليون جرعة، معقبة: "ما عندناش تحدي واللقاحات متوفرة".
وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء السبت، أن الوزارة تستهدف تلقيح من 7 لـ8 مليون مواطن شهريًا، والتوقعات تشير إلى الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية شهر ديسمبر.
وتابعت وزيرة الصحة، أن موظف الحكومة لن يستطيع الذهاب إلى عمله إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، مضيفة أن مصنع "فاكسيرا أكتوبر" قدرته الإنتاجية مليار جرعة في العام، وهذا المصنع مخصص للقارة الإفريقية والعديد من الدول حول العالم.