وزيرة الصحة: نستهدف تلقيح 8 ملايين مواطن شهريًا (فيديو)

قال الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن الدولة عملت على توفير لقاح كورونا بالاستيراد، والإنتاج الوطني الذي سيصل لـ 80 مليون جرعة، معقبة: "ما عندناش تحدي واللقاحات متوفرة".





وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "ON"، مساء السبت، أن الوزارة تستهدف تلقيح من 7 لـ8 مليون مواطن شهريًا، والتوقعات تشير إلى الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية شهر ديسمبر.



