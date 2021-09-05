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تعرف على شروط ورسوم ترخيص السيارة في قانون المرور الجديد 2021

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
وضع قانون المرور الجديد 2021 عددًا من الاشتراطات لترخيص السيارات، وكذلك رسوم التجديد وفرض غرامة حال التأخير عن التجديد مع سحب رخصة القيادة.

وتستعرض "الفجر" هذه الشروط والرسوم وفقًا للقانون الجديد فيما يلي:

أولًا: 6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد 2021
1- سداد الضرائب والرسوم المقررة.
2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.
3- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.
4- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
5- تركيب GPS.
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.

ثانيًا: رسوم تجديد رخصة السيارة لعام 2021
1- رسم الضريبة يقدر بـ 750 جنيها عن كل السنة ويختلف حسب سعة اللترية لكل سيارة.
2- رسم بوليصة تأمين إجباري ويقدر بـ 300 جنيه عن كل سنة.
3- الملصق الإلكتروني ويقدر بـ 225 جنيها بالإضافة إلى رسم تطوير اللوحات المعدنية.
4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتبدأ من 60 جنيها إلى 350 في السنة حسب السعة اللترية لكل سيارة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لترخيص السيارات الجديدة
1- بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.
2- مستند ملكية عقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد.
3- الإفراج الجمركي من الجهة المختصة حالة اذا كانت السيارة واردة من الخارج.
4- ملف استخراج رخصة من المرور.

رابعًا: غرامة التأخير عن تجديد السيارة عام 2021:
تُفرض غرامة قدرها 300 جنيه مع سحب رخصة القيادة.

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ترخيص السيارات بوابة الفجر القانون الجديد الفجر

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