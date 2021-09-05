أستاذ بأكسفورد: تعديل تقنية لقاح أسترازينكا لعلاج السرطان

كشف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ الفيروسات بجامعة أكسفورد، حقيقة تطوير تقنية باستخدام لقاح "أسترازينكيا" لاستخدامها في علاج بعض الأورام السرطانية.





وقال "سالمان" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هذه التقنية المستخدمة في تصنيع اللقاحات قد تؤدي إلى تحقيق استجابة مناعية ضد بعض الأورام السرطانية بعد القيام ببعض الإضافات عليها.





وأضاف أن الخلايا السرطانية تنتج بعض البروتينات نتيجة حدوث خلل أو طفرة وهو مشابه لنفس ما يقوم به فيروس كورونا ولذلك يمكن أن يتم استخدام نفس تقنية تصنيع اللقاحات المعتمدة على الناقل الفيروسي كما هو الحال في سرطان الرئة أو سرطان عنق الرحم.



