ساندي ترد على والد "سمكري البني آدمين": معرفوش أصلًا

ردت الفنانة ساندي، على ما قاله خيري عبدالرحيم والد "يوسف" والمعروف بـ "سمكري البني آدمين"، بأن هناك خلافًا شخصيًا بينها وبين نجله، قائلة: "أنا معرفهوش أصلا".





وقالت "ساندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنها توجهت لنجله بعد شهادة زملاء لها أنه حاصل على شهادات أجنبية وسيتمكن من علاجها، لافتة إلى أنها كشفت ما تعرضت له منذ عامين ولكن لم ينتبه لها أحد.



