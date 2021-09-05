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بعد بلاغ من والدها.. "الداخلية" تعثر على فتاة هربت من أهلها في القليوبية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبيّن تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية؛ بلاغًا من (عامل بشركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز) أفاد خلاله بتغيب كريمته (تبلغ من العمر 12 عامًا)، وقرر بإعتياد نجلته التغيب عن المنزل، وكان آخر مرة تغيبت فيها في شهر يوليو الماضي، وعُثر عليها بمعرفة أحد الأهالي بدائرة المركز ولم يبلغ عن الواقعة.

وتم إتخاذ إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة، والعثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، وبإستدعاء والدها تعرف عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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