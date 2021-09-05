بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على متابعيها، وجمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود منقوشا، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها





يذكر أن أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.