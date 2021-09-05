إنتر ميلان يحدد بديل حارسه المخضرم

رصد نادي إنتر ميلان الإيطالي، حارسا جديدًا من أجل خلافة السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش بنهاية الموسم الحالي.





وبحسب صحيفة "توتوسبورت"، فإن رغبة مسؤولي إنتر ميلان هي التعاقد مع الألماني بيرند لينو، حارس آرسنال، لخلافة هاندانوفيتش.





ويرغب نيراتزوري في استغلال انتهاء عقد صاحب الـ29 عاما مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، لضمه مجانا في صفقة انتقال حر.





ومن الممكن للنادي اللندني التخلي عن الدولي الألماني بعدم تجديد عقده، خاصة بعدما ضم آرون رامسدال هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو.





وسبق للحارس الألماني أن صرح قبل نحو 4 أشه ر باحتمالية خوضه تجربة جديدة خارج حدود إنجلترا، حيث قال: "لقد لعبت لناديين في مسيرتي، ومن الممكن أن أرغب في تجربة دوري مختلف في الجنوب".



