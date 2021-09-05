ناجح إبراهيم: هذا شرط نجاح حركة طالبان في حكم أفغانستان (فيديو)

قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إن حركة طالبان تقود الدولة بعقلية الدعوة وهو سيناريو مصيره الفشل، مشيرًا إلى أن تنظيم القاعدة كان سببًا رئيسًا في انهيار أفغانستان لأنها ضربت كبرى الدول في العالم حتى أصبحوا أعداء لها.





وأضاف "ناجح" خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الأصل في فقه الدولة الانفتاح والتعايش مع الآخر، وهو ما لا تطبقه طالبان.



