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ناجح إبراهيم: هذا شرط نجاح حركة طالبان في حكم أفغانستان (فيديو)
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:42 ص
شيماء حسن
قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إن حركة طالبان تقود الدولة بعقلية الدعوة وهو سيناريو مصيره الفشل، مشيرًا إلى أن تنظيم القاعدة كان سببًا رئيسًا في انهيار أفغانستان لأنها ضربت كبرى الدول في العالم حتى أصبحوا أعداء لها.
وأضاف "ناجح" خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الأصل في فقه الدولة الانفتاح والتعايش مع الآخر، وهو ما لا تطبقه طالبان.
وأشار إلى أن أهم الشروط التي يجب على طالبان القيام بها إذا ما أرادت النجاح في حكم أفغانستان، هو حل كل الميليشيات المسلحة وتسليم كل الأسلحة وإقامة جيش وطني مكون من كافة الفصائل والأعراق الأفغانية، مستطردًا: "حركة طالبان ما ينفعش تكون موجودة بعد وصولهم للحكم".