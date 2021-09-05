عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب









دخل محمود عبد الرازق "شيكابالا قائد ونجم الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نوبة بكاء على الهواء مباشرة أثناء حلقته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".





وبكي شيكابالا مع عمرو أديب أثناء تكريمه بعد فوز فريقه الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه.





وقال شيكابالا :"جمهور الزمالك جمهور عظيم ودائمًا ما يقف بجانبي ويساندني".





وأضاف قائد القلعة البيضاء :"هناك من يخرج للناس ويقول عني أشياء لم تحدث على الإطلاق، وكان يمكن أن أخرج واكذبه لكن هذا لم يحدث "





وتابع :"لا أريد الرد على من يتحدث عن بسوء، وجماهير الزمالك تعرف هذا جيدا".





وأتم :"إن شاء الله سنحافظ على لقب الدوري المصري في الموسم المقبل، وحققنا الدوري بمجهودنا ".