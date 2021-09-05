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نقابة العلاج الطبيعي: فوضى كبيرة في الشارع الطبي (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن هناك حالة من الفوضى في الشارع الطبي بسبب النصابين والمحتالين على مهنة الطب والعلاج الطبيعي، مؤكدا أنهم يرصدوا المخالفين بالتعاون مع 5 جهات.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهام قاموا بضبط يطاقات شخصية مزورة لسمكري البني آدمين يدعي فيها أنه خريج سياحة وفنادق، واخرى يدعي فيه أنه أخصائي علاج طبيعي.

وأضاف: "سمكري البني آدمين نصاب محترف.. والحمد لله قبضنا عليه"، كاشفا أنه تم ضبط 13 شخص محتال بمهنة الطب وتم إحالتهم للنيابة، وبعضهم خريجي تربية رياصية ويمارسون مهنة العلاج الطبيعي بدون رخصة.

الكلمات المفتاحية

مصر سمكري البني ادمين سامي سعد

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