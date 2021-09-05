سمية الخشاب توجه نصيحة جريئة للمرأة.. فماذا قالت؟

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تقديم النصيحة لكل جمهورها ومتابعيها، على مواقع السوشيال ميديا.





وقالت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قالت: "‏لما تبقي مستقلة ماديا ومش محتاجه حد يصرف عليكي ساعتها الكل هيعملك الف حساب.





وتابعت "شوفي انتي موهوبه فـ ايه وطوري موهبتك واشتغلي واعتمدي علي نفسك وابدأي من الصفر واحده واحده هتكبري وهيبقي ليكي كيان وتقدري تستقلي ومش هتبقي محتاجه لحد ولا هتبقي مجبوره تعيشي مع حد لمجرد انك محتجاه ماديا".





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.