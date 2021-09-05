Advertisements

عاجل.. شيكابالا يوجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة وجماهير الأهلي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الكرة المصرية تتراجع للخلف بسبب عدم العدل.

وقال شيكابالا في حواره مع عمرو أديب :"الكرة في مصر تتراجع إلى الوراء بسبب عدم العدل وانتظام الدوري ".

وأضاف :"لا يوجد نظام في الكرة المصرية على الإطلاق، لذلك نري أن المنتخب المصري يقدم مستويات سيئة بسبب عدم انتظام الدوري ".

وتابع :" أداء المنتخب سيئ بسبب إجهاد اللاعبين وعدم انتظام المسابقات وضغط المباريات ".

ووجهه شيكابالا رسالة إلى اتحاد الكرة قائلا :" لم أفعل أي شيء ليتم إيقافي 8 أشهر وتغريمي 500 ألف جنيه، وليس لدي مشكلة مع جماهير الأهلي المحترمة ".
 

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ 11 دقائق

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 9 ساعات

شيكابالا يوجه رسالة لـ"ميدو"

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:37 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements