عاجل.. شيكابالا يوجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة وجماهير الأهلي





أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الكرة المصرية تتراجع للخلف بسبب عدم العدل.





وقال شيكابالا في حواره مع عمرو أديب :"الكرة في مصر تتراجع إلى الوراء بسبب عدم العدل وانتظام الدوري ".





وأضاف :"لا يوجد نظام في الكرة المصرية على الإطلاق، لذلك نري أن المنتخب المصري يقدم مستويات سيئة بسبب عدم انتظام الدوري ".





وتابع :" أداء المنتخب سيئ بسبب إجهاد اللاعبين وعدم انتظام المسابقات وضغط المباريات ".





ووجهه شيكابالا رسالة إلى اتحاد الكرة قائلا :" لم أفعل أي شيء ليتم إيقافي 8 أشهر وتغريمي 500 ألف جنيه، وليس لدي مشكلة مع جماهير الأهلي المحترمة ".