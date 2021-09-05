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عاجل.. شيكابالا يوجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة وجماهير الأهلي
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 12:46 ص
الفجر الرياضي
أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الكرة المصرية تتراجع للخلف بسبب عدم العدل.
وقال شيكابالا في حواره مع عمرو أديب :"الكرة في مصر تتراجع إلى الوراء بسبب عدم العدل وانتظام الدوري ".
وأضاف :"لا يوجد نظام في الكرة المصرية على الإطلاق، لذلك نري أن المنتخب المصري يقدم مستويات سيئة بسبب عدم انتظام الدوري ".
وتابع :" أداء المنتخب سيئ بسبب إجهاد اللاعبين وعدم انتظام المسابقات وضغط المباريات ".
ووجهه شيكابالا رسالة إلى اتحاد الكرة قائلا :" لم أفعل أي شيء ليتم إيقافي 8 أشهر وتغريمي 500 ألف جنيه، وليس لدي مشكلة مع جماهير الأهلي المحترمة ".