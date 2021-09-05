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"التعليم العالي: مصر احتلت المركز الـ30 عالميا في نشر الأبحاث

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، تعليقًا على إدراج 23 جامعة ضمن تصنيف التايمز لمؤسسات التعليم العالي، إن مصر تحتل المركز الـ30 على مستوى العالم في إجمالي نشر الأبحاث.

وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في حجم الأبحاث المنشورة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي.

وتابع: "هناك منافسة شريفة بين الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي، ومصر احتلت المركز الـ25 عالميًا في تطبيق النانو تكنولوجي وهو مركز متقدم بين دول العالم".

وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على النشر الدوري للأبحاث وحجم الاستشهاد بهذه البحوث والاستفادة منها في إعداد بحوث من دول أخرى في كافة التخصصات.

وأضاف أن دخول 23 جامعة مصرية في هذا التصنيف والمنحنى في تصاعد مستمر يعكس اهتمام الدولة في البحث العلمي وحدوث قفزة هائلة في النشر الدوري وكيف أنها أصبحت رقم واحد على المستوى الأفريقي والعربي، موضحًا أن مصر هذا العام قامت بنشر 32 ألف بحث مقابل 25 ألف بحث عام 2014.

وأكد أن هناك تحسين في البيئة التعليمية مع زيادة النشر الدولي وهو ما ساهم في تصاعد منحنى ظهور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية مع تصاعد منحنى مستوى النشر العلمي في مصر وزيادة عدد الباحثين وزيادة عدد الاتفاقيات والشراكات بين الجامعات والتعاون بين الباحثين المصريين والأجانب.

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وزارة التعليم العالي مصر بوابة الفجر الفجر الأبحاث

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