Advertisements

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:35 ص
ساندي
ساندي
كساب أحمد
قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن الشاب الذي يطلق على نفسه "سمكري البني آدميين" لا ينتمي لأسرة العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل مكون من مباحث الأموال العامة، والتموين والعلاج الحر، وجهاز حماية المستهلك يعمل على رصد جميع المخالفات التي تضر بصحة المواطنين.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الفنانة ساندي هي أول من تقدمت بشكوى ضد هذا الشاب، خاصة أنها أصيبت بمضاعفات خطيرة جدًا استمر علاجها لمدة تجاوز الـ6 شهور نتيجة "الطقطقة".

ولفت إلى أن المواطن عليه أن يتأكد من رخصة مزاولة المهنة للطبيب العلاج الطبيعي، وفي حال عدم توفر هذه الرخصة، فلابد من أنه يتعرض للنصب، مضيفًا أن خطورة "الطقطقة" أنها تؤدي إلى كسور في العظام، وشلل في الأطراف نتيجة الطقطقة العنيفة التي ليس لها أي أساس من القواعد العلمية أو الطبية.

الكلمات المفتاحية

سمكري البني ادمين ساندي سامي سعد الفنانة ساندي

أخبار تهمك

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

شيكابالا يوجه رسالة لـ"ميدو"

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ ساعة و 12 دقيقة

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ 13 دقيقة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرفي على أسباب وطرق علاج طقطقة العظام والمفاصل

نقيب العلاج الطبيعي: الأطباء يعتبرون أنفسهم أسياد المهن الطبية

وكيل صحة الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمي الرابع للعلاج الطبيعي (صور)

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

ساندي عن سمكري البنى ادمين: شخص مزور بطاقته وكان هيجبلي شلل

بعد لجوء فنانين إليه.. نقيب العلاج الطبيعي يُحذر من "سمكري البني آدمين" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:37 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements