عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن الشاب الذي يطلق على نفسه "سمكري البني آدميين" لا ينتمي لأسرة العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل مكون من مباحث الأموال العامة، والتموين والعلاج الحر، وجهاز حماية المستهلك يعمل على رصد جميع المخالفات التي تضر بصحة المواطنين.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الفنانة ساندي هي أول من تقدمت بشكوى ضد هذا الشاب، خاصة أنها أصيبت بمضاعفات خطيرة جدًا استمر علاجها لمدة تجاوز الـ6 شهور نتيجة "الطقطقة".



