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حقيقة رحيل علي معلول عن الأهلي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
علي معلول
علي معلول
محمود دياب

علق حازم الحديدي، وكيل أعمال التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء رحيله عن المارد الأحمر.

وقال حازم الحديدي في تصريحات إعلامية مع الاعلامي سيف زاهر عبر قناه اون تايم سبورت: الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، نجح في عمل شعبية كبيرة داخل مصر.

وتابع: لا توجد أي مشكلة بين علي معلول ومسؤولو النادي الأهلي، بشأن تجديد التعاقد، كما أشير في الفترة الماضية بوجود أزمة بين الأهلي وعلي معلول.

وأختتم: الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يستمر مع المارد الأحمر لأطول فترة ممكنة.

الكلمات المفتاحية

علي معلول رياضة حقيقة رحيل اخبار الاهلي

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