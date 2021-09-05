Advertisements

باريس يتجه إلى الكالتشيو لحسم صفقتين من العيار الثقيل

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الدمتناوي
يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع صفقتين لتدعيم صفوف الفريق، من الدوري الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الهدف الأول لـ ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان هو فرانك كيسي لاعب وسط أي سي ميلان، الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.

وتابعت الصحيفة، أن كيسي سيرفض عرض ميلان الأخير لتمديد عقده، ويتقاضى الإيفواري الدولي حاليًا 2.8 مليون يورو كراتب سنوي، وسيطلب الحصول على 10 ملايين يورو.

كما أفادت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن ليوناردو يستهدف أيضًا التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان، مع اقتراب عقده على الانتهاء مع النيراتزوري.

الكلمات المفتاحية

ميلان صفقتان باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنفراجة جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ ربع ساعة

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقتان من العيار الثقيل على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي عن السد الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يوجه رسالة لـ"ميدو"

منذ ساعة و 22 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ ساعة و 14 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:37 ص

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

01:35 ص

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

11:24 م

نقابة "العلاج الطبيعي" تكشف مفاجأة عن سبب القبض على "سمكري البني آدمين"

10:28 م

شيكابالا يُهدد بشكوى "مجاهد" للفيفا بعد إيقافه 8 أشهر

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements