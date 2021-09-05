باريس يتجه إلى الكالتشيو لحسم صفقتين من العيار الثقيل

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع صفقتين لتدعيم صفوف الفريق، من الدوري الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الهدف الأول لـ ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان هو فرانك كيسي لاعب وسط أي سي ميلان، الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.





وتابعت الصحيفة، أن كيسي سيرفض عرض ميلان الأخير لتمديد عقده، ويتقاضى الإيفواري الدولي حاليًا 2.8 مليون يورو كراتب سنوي، وسيطلب الحصول على 10 ملايين يورو.





كما أفادت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن ليوناردو يستهدف أيضًا التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان، مع اقتراب عقده على الانتهاء مع النيراتزوري.



