شيكابالا يوضح حقيقة أزمته مع أحمد حسام "ميدو"

أوضح محمود شيكابالا قائد الزمالك حقيقة أزمته الأخيرة مع أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، بعد تبادل الثنائي السخرية والهجوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأيام الماضية.





وأكد "شيكابالا" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر" أنه لايوجد أي خلاف بينه وأحمد حسام ميدو علي الإطلاق، مؤكدًا أن ما حدث بينهما مجرد "نرفزة" وانتهت الأزمة سريعًا بعد تصالحهما.





وتابع :" أنا وميدو عشرة عمر وأعتبره بمثابة أخي الأكبر وعلاقتنا جيدة وممتدة منذ سنوات طويلة وما حدث بيننا لن يتسبب في خسارة صداقتنا أبدا وعلاقتنا ستبقى قوية ولن يعكر صفوها شيئ".



