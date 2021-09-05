"التموين": تحديث بيانات البطاقات مستمر (فيديو)

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، التفاصيل المتعلقة بتنقية بطاقات مستحقي التموين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من التحول الرقمي بأن يكون هناك قواعد البيانات يتم تدقيقها.





وقال "العشماوي" في لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك 7 هيئات اقتصادية تعمل تحت مظلة وزارة التموين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق شقين الأول خاص بالدعم والسلع التموينية، والثاني خاص بالتجارة الداخلية.





وأضاف أن تنقية بطاقات التموين ملف اقتصادي مهم من أجل التعرف على حقيقة من يذهب إليه الدعم وما إذا كان الدعم يذهب إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه تم وضع مجموعة من المحددات من لجنة العدالة الاجتماعية تمثلت في الإنفاق، الحيازة، الملكية، للقيام من خلالها بتنقية بطاقات التموين.





وأشار إلى أنه يجري صرف 28 سلعة تموينية خلال الشهر لمستحقي الدعم، موضحًا أن عدد المستفيدين يصل إلى 64 مليون مواطن بإجمالي 21 مليون بطاقة بتكلفة وصلت إلى 90 مليار جنيه.



